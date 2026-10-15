Daiga Mieriņa Eiropas parlamentu priekšsēdētāju konferencē Romā: jābaidās ir agresoram – Krievijai – un tās pakalpiņiem, kuri jāsauc pie atbildības

“Izmisusī Putina Krievija, kas nespēj sasniegt savus militāros mērķus Ukrainā, jau sen ir atvērusi hibrīdkara fronti pret demokrātisko Eiropu,” akcentēja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa ceturtdien, 15.oktobrī, Itālijas galvaspilsētā Romā uzrunājot kolēģus Eiropas parlamentu priekšsēdētāju konferencē un aicinot ieviest koordinētu un atbilstoši finansētu politiku cīņai pret hibrīdo apdraudējumu.
Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra, ka rīcībai pret agresoru ir jābūt ļoti tiešai uz izlēmīgai: “Mēs nedrīkstam ļauties iebiedēšanai un mēģinājumiem mūs šķelt! Jābaidās ir agresoram un tā pakalpiņiem, kuri jāsauc pie atbildības.”
D.Mieriņa akcentēja, ka Eiropas demokrātijas saskaras ne vien ar Krievijas īstenotajām dezinformācijas kampaņām, bet arī dronu incidentiem, sabotāžas aktiem, Ukrainas palīdzības noliktavu un uzņēmumu dedzināšanu, kā arī centieniem iejaukties citu valstu demokrātiskajos procesos.
Saeimas priekšsēdētāja pauda atbalstu Eiropas Demokrātijas vairoga iniciatīvai, kā arī pilnīgai un efektīvai Eiropas Savienības Digitālo pakalpojumu akta ieviešanai. Tāpat D.Mieriņa aicināja mākslīgo intelekta rīku kompānijas ievērot augstākus atbildīguma un caurskatāmības standartus. Viņa izcēla arī Latvijā izveidoto Mākslīgā intelekta laboratoriju, kas veiks pētījumus par mākslīgā intelekta ietekmi uz informācijas integritāti, tostarp vēlēšanu drošību.
“Tomēr, neskatoties uz ārvalstu iejaukšanos, vispirms mums pašiem ir jārespektē demokrātiskās vērtības. Par tām jācīnās katru reizi, kad dodamies pie vēlēšanu urnām un kad diskutējam par savām politiskajām brīvībām,” aicināja D.Mieriņa.
D.Mieriņa Romā tikās arī ar Ukrainas Augstākās Radas priekšsēdētāju Ruslanu Stefančuku (Ruslan Stefanchuk), kurš pateicās Latvijai par viņa valstij sniegto atbalstu, tostarp eirointegrācijas ceļā. Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra, ka Ukraina arī turpmāk var rēķināties ar nelokāmu Latvijas atbalstu.
Eiropas parlamentu priekšsēdētāju konferenci kopš 1975.gada organizē Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja, un tajā regulāri piedalās Eiropas Padomes dalībvalstu parlamentu, asamblejas novērotāju un partnervalstu parlamentu, kā arī starptautisko parlamentāro asambleju un citu reģionu parlamentu priekšsēdētāji. Konferencē piedalās arī Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas vadītājs Jānis Vucāns.
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Saeimas Preses dienests