Saeima lems par plašākām iespējām saņemt OCTA atlīdzību

Saeima ceturtdien, 15.oktobrī, galīgajā lasījumā lems par grozījumiem Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā, kas paplašinās iespējas saņemt OCTA atlīdzību.
Tāpat galīgajā lasījumā deputāti skatīs grozījumus likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas paredz iespēju sociālās apdrošināšanas stāžu papildināt par laiku no 1991. līdz 1995.gadam, un izmaiņas kriptoaktīvu nodokļu regulējuma pilnveidošanai.
Saeima trešajā lasījumā skatīs Latgales vēstniecības GORS likumu, kas paredz īpaši aizsargāt šo akustisko koncertzāli kā nozīmīgu valsts, reģionālās un pašvaldības nozīmes kultūras centru un nodrošināt tā darbības nepārtrauktību. Tāpat galīgajā lasījumā jāskata grozījumi likumā par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru, kas paredz pakāpenisku pāreju uz elektronisku dokumentu iesniegšanu.
Trešajā lasījumā jāskata grozījumi Civillikumā, lai likumā nostiprinātu, ka dzīvnieks nav lieta, bet dzīva un justspējīga būtne. Tāpat galīgajā lasījumā deputātiem jālemj par grozījumiem Nacionālās drošības likumā, kas noteic, ka parlamenta Aizsardzības komisijas deputātiem jāsaņem speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam.
Deputātiem būs jālemj arī Līguma par draudzību un sadarbību Dienvidaustrumu Āzijā un Konvencijas par kultūras vērtību aizsardzību bruņota konflikta gadījumā Otrā protokola ratificēšanu.
Otrajā lasījumā Saeima skatīs grozījumus Ceļu satiksmes likumā, ar kuriem plānots paplašināt saskaņotā paziņojuma aizpildīšanas iespējas, kā arī izmaiņas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, lai stiprinātu patērētāju tiesības uz preču remontu.
Parlamentārieši otrajā lasījumā lems arī par Preču un pakalpojumu trūkumu atbildības likuma projektu. Tas paredz atbildību par preču un pakalpojumu trūkumu radītu kaitējumu un pienākumu atlīdzināt cietušajiem nodarītos zaudējumus.
Savukārt konceptuāli deputāti skatīs grozījumus Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, kas paredz nodrošināt vienādu minimālo uzturlīdzekļu apmēru visiem bērniem, un grozījumus Krimināllikumā, kas precizē atbildību par nelikumīgas migrācijas organizēšanu.
Deputātiem būs jālemj arī par vairāku jaunu likumprojektu nodošanu komisijām, tostarp grozījumiem Ostu likumā, kas cita starp precizē ostu pārvaldības modeli.
Saeimas 15.oktobra sēdes darbakārtībā ir 36 jautājumi.
Prezidija apstiprinātajā sēdēs darba kārtība ir iesniegtas vairākas izmaiņas, tostarp grozījumi Elektronisko sakaru likumā, ar kuriem iecerēts ieviest nacionālo viesabonēšanu, lai krīzes situācijās iedzīvotājiem nodrošinātu sakaru iespējas. Likumprojektu sēdes darba kārtībā lūgusi iekļaut Tautsaimniecības komisija.
Ikviens interesents aicināts sekot līdzi Saeimas sēdēm tīmekļvietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook un YouTube kontos.
Saeimas Preses dienests