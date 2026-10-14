Aizsardzības komisijas deputātiem būs nepieciešama speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija trešdien, 14.oktobrī, noslēdza darbu pie izmaiņām Nacionālās drošības likumā, kas noteic pienākumu šīs komisijas deputātiem saņemt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam. Plānots, ka izmaiņas stāsies spēkā ar 15.Saeimas sanākšanu.
Komisijas darba kārtībā regulāri ir valsts aizsardzības, nacionālās drošības, mobilizācijas, robežapsardzības un citi jautājumi, kuru objektīvai izvērtēšanai nepieciešama pieeja klasificētai informācijai, uzsver komisijas deputāti.
Grozījumu mērķis ir stiprināt valsts drošības garantijas un parlamentāro kontroli laikā, kad drošības vide Eiropā un pasaulē ir kļuvusi sarežģītāka. Kopš Krievijas sāktā kara pret Ukrainu pieaudzis gan militārais apdraudējums, gan hibrīddraudu intensitāte, savukārt Latvija īsteno vērienīgus aizsardzības spēju stiprināšanas pasākumus un nozīmīgus aizsardzības iepirkumus.
Deputāti norāda, ka identisks regulējums jau šobrīd attiecas uz Saeimas Nacionālās drošības komisijas deputātiem. Līdz ar to likumprojekts nodrošinās vienotu pieeju attiecībā uz amatpersonām, kuru amata pienākumi saistīti ar piekļuvi valsts drošībai būtiskai informācijai.
Patlaban likums nosaka obligātu prasību Saeimas Nacionālās drošības komisijas deputātiem saņemt pirmās kategorijas speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam. Ja komisijā ievēlēts deputāts, kuram nav šādas atļaujas, viņš komisijas darbā var piedalīties tikai pēc tās saņemšanas.
Aizsardzības komisijas deputāti uzskata, ka šāds regulējums uzlabos parlamenta spēju īstenot kvalitatīvu un informētu kontroli valsts aizsardzības un iekšējās drošības jomā, vienlaikus stiprinot valsts noslēpuma aizsardzību un nacionālās drošības intereses.
Lai izmaiņas likumā stātos spēkā, tās vēl jāpieņem Saeimai.
Saeimas Preses dienests