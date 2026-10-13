Uzņēmējiem un organizācijām plāno atvieglot pakalpojumu saņemšanu Uzņēmumu reģistrā

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija otrdien, 13.oktobrī, galīgajam lasījumam atbalstīja par steidzamiem atzītos grozījumus likumā par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru, kas paredz pakāpenisku pāreju uz elektronisku dokumentu iesniegšanu, automatizētu lēmumu pieņemšanu un citu administratīvo procedūru vienkāršošanu.
"Uzņēmumu reģistra pakalpojumiem jābūt mūsdienīgiem, ātri pieejamiem un ērti lietojamiem. Ar šiem grozījumiem speram nozīmīgu soli valsts pārvaldes digitalizācijā, vienlaikus saglabājot cilvēku tiesības aizstāvēt savas intereses," uzsver Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Grozījumu mērķis ir mazināt administratīvo slogu un paātrināt Uzņēmumu reģistra pakalpojumu saņemšanu uzņēmējiem, biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskajām organizācijām, politiskajām partijām un citiem tiesību subjektiem. Turpmāk pieteikumus Uzņēmumu reģistrā paredzēts iesniegt elektroniski, izmantojot speciāli izveidotas tiešsaistes formas. Vienlaikus noteiktām organizāciju grupām un atsevišķiem pieteikumu veidiem saglabāti pārejas periodi, lai nodrošinātu pakāpenisku pielāgošanos jaunajai kārtībai.
Atsevišķos vienkāršos gadījumos, kad sistēma automātiski spēs pārbaudīt visu nepieciešamo informāciju un datu atbilstību normatīvo aktu prasībām, lēmumus varēs pieņemt bez amatpersonas tiešas iesaistes. Automatizāciju paredzēts ieviest pakāpeniski, sākot ar vienkāršākajiem procesiem, piemēram, juridiskās adreses maiņas reģistrēšanu. Vienlaikus personām saglabāsies tiesības saņemt informāciju par automatizētā lēmuma pieņemšanā izmantotajiem datiem, pieprasīt skaidrojumu, kā arī lēmumu apstrīdēt un pārsūdzēt.
Tāpat grozījumi paredz, ka gadījumos, kad iesniedzēja prasījums ir pilnībā apmierināts, Uzņēmumu reģistram nebūs jāsagatavo atsevišķs rakstveida lēmums. Par pieņemto lēmumu liecinās attiecīgais ieraksts reģistrā, vienlaikus personai saglabājot tiesības pieprasīt lēmuma rakstveida noformēšanu.
Likumprojektā ietverti arī vairāki citi precizējumi, tostarp paredzēta iespēja noteikt valsts nodevu atvieglojumus atsevišķos gadījumos, kā arī pilnveidots regulējums attiecībā uz reliģisko organizāciju reģistra darbību.
Grozījumi likumā par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru galīgajā lasījumā vēl jāpieņem Saeimai.
Saeimas Preses dienests