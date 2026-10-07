Saeima lems par elektrolīniju trašu paplašināšanu, lai mazinātu kritušo koku radītos bojājumus

Saeima ceturtdien, 8.oktobrī, galīgajā lasījumā lems par izmaiņām likumā elektrolīniju trašu paplašināšanai, lai mazinātu kritušo koku radītos bojājumus un elektroapgādes pārtraukumus.
Deputāti otrajā lasījumā skatīs grozījumu Krimināllikumā, kas paredz ieviest kriminālatbildību par dzīvnieku seksuālu izmantošanu. Saeima otrajā lasījumā arī skatīs grozījumus Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā. Tie vienkāršos ārvalstīs dzimušu bērnu dzimšanas datu aktualizēšanu Latvijā un atvieglos nepilngadīgu bērnu vārda vai uzvārda maiņas procesu. Tāpat deputāti otrajā lasījumā skatīs likuma grozījumus, kas paredz atļaut pieteikšanos valsts aizsardzības dienestam no 17 gadu vecuma.
Saeima ceturtdien pirmajā lasījumā lems par jauna Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likuma projektu, kas paredz stiprināt nozares noturību, noteikt rīcību finanšu grūtību gadījumos un labāk aizsargāt apdrošinājuma ņēmēju intereses.
Deputāti arī pirmajā lasījumā skatīs izmaiņas Finanšu instrumentu tirgus likumā, lai vienkāršotu uzņēmumu piekļuvi kapitāla tirgum, mazinātu administratīvo slogu un ieviestu Eiropas Savienības prasības informācijas pieejamībai.
Aizsardzības komisija lūgusi Saeimu rītdienas sēdes darba kārtībā iekļaut izmaiņas likumā, kas paredz aizliegumu pašvaldību deputātiem izbraukt uz Krieviju un Baltkrieviju. Savukārt Cilvēktiesību komisija aicinājusi Saeimu ievēlēt Ditu Rembergu par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli.
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūgusi iekļaut darbakārtībā grozījumus Muzeju likumā, kas pašvaldību akreditētiem muzejiem paredz valsts garantētu apdrošināšanu starptautisku izstāžu rīkošanai. Mandātu komisija lūgusi iekļaut paziņojumu par administratīvi sodītajiem 14.Saeimas deputātiem laika periodā no šī gada 10.aprīļa līdz 30.augustam.
Savukārt Valsts pārvaldes komisija lūgusi iekļaut Arhitektūras likuma projektu, lai stiprinātu arhitekta un ainavu arhitekta profesijas lomu.
Saeimas 8.oktobra sēdes darbakārtībā ir 33 jautājumi.
Deputāti rīt arī turpinās izskatīt pagājušajā nedēļā neizskatīto darbakārtību. Pirmajā lasījumā Saeima skatīs grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas paredz pilnveidot kriptoaktīvu nodokļu regulējumu un veicināt iepriekš nedeklarētu kriptoaktīvu brīvprātīgu deklarēšanu. Lai nodrošinātu skaidrāku regulējumu par skatuves mākslas darba autoriem un pilnveidotu regulējumu par civiltiesiskās aizsardzības līdzekļiem, pirmajā lasījumā deputāti skatīs grozījumus Autortiesību likumā
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Saeimas Preses dienests